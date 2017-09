Zeeuwse cultuurpaus van weleer Henk Koch overleden

Koch was in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw directeur van de Zeeuwse Culturele Raad. In die functie maakte hij zich onder meer hard voor de vestiging van een regionale publieke omroep. Ondanks de nodige tegenwind zag Koch zijn wens in vervulling gaan. Omroep Zeeland beleefde 1 januari 1990 zijn eerste radiouitzending. Als secretaris zat Koch jarenlang in het bestuur van de omroep.