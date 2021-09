Zeeuwse Cultuurbus zit overvol, aanvragen zijn niet bij te benen

MIDDELBURG - De Zeeuwse Cultuurbus moet een flink aantal scholen nee verkopen, zo populair is de voorziening die leerlingen naar musea en andere culturele instellingen en activiteiten brengt. Jaarlijks maken meer dan 5000 scholieren er gebruik van.

De Cultuurbus is in oktober 2019 gaan rijden. In de laatste drie maanden van dat jaar maakten ruim 2100 leerlingen gebruik van de bus. Vorig jaar waren dat er ruim 5200 en dit jaar staat de teller op ruim 1500, maar daar komen er nog 3700 bij.

Overvraagd

Vanwege de coronacrisis is de uitvoering binnen het budget gebleven, antwoordt het dagelijks provinciebestuur op vragen van de PvdA. Toch is de verwachting dat het aantal ritten net als in 2020 zal worden overvraagd. Toen waren er 343 aanvragen, terwijl er 200 ritten konden worden gemaakt.

Tot en met 2022 steekt de provincie jaarlijks 80.000 euro in de culturele busreizen. Of er daarna meer geld wordt uitgetrokken om de regeling voort te zetten, is nog niet beslist. Wel gaat de provincie dit najaar nog het gesprek aan met de organisatie Cultuurkwadraat, waar de reizen worden geboekt.