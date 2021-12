Zeeuwse coronapatiënten moeten soms naar een ziekenhuis in Dortmund. ‘Dit wil je niet’

Ze doen het pas als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn: je vervoeren naar een ander ziekenhuis, soms heel ver weg. ,,Dat gesjouw met patiënten is niet wat we willen”, benadrukt crisismanager Lex Dekkers van ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen. ,,We gaan tot het uiterste om een extra bed vrij te maken zodat onze Zeeuwse patiënten niet ver weg hoeven. Maar het is passen en meten. Steeds weer.”