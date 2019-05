Zeeuwse Connectie bevraagt forenzen: waarom werken jullie buiten Zeeland?

In september proef met getijden­dui­ker in Waterdunen

13:49 MIDDELBURG - In september gaat de eerste koker van de inlaat in Waterdunen open. Het is een proef om te kijken of de getijdenduiker, die door het openen en sluiten van drie kokers twee keer per dag zout water in het natuur- en recreatiegebied bij Breskens moet binnenlaten, ook echt gaat werken.