Zeeuwse componist Douwe Eisenga tussen Bach en Rachmaninov

Vorig jaar kwam het stuk direct binnen op nummer 53 in de Hart & Ziel Lijst, mede doordat een aantal mensen daarvoor campagne had gevoerd. Dat is dit keer veel minder gebeurd. ,,Daarom had ik verwacht dat het stuk er net zo hard zou uitvliegen of in de onderste regionen zou belanden", zegt Eisenga. ,,Ik ben dan ook aangenaam verrast dat dat niet is gebeurd en dat het nummer zelfs een paar plekken hoger is gekomen."