Zeeuwse chronisch zieken worstelen met dilemma; Nu laten prikken of wachten op een effectiever vaccin

Folkertsma heeft een ernstige longaandoening. Ze wordt dit jaar 65 jaar. Ze heeft twijfels over het AstraZeneca-vaccin omdat de Gezondheidsraad adviseert dit vaccin niet te geven aan 65-plussers, maar wel aan mensen onder de 65. ,,Ik zit net op die leeftijdsgrens en ben door mijn ziekte extra kwetsbaar.” Ze heeft het gevoel dat ze tussen twee kwaden moet kiezen: of nu een wat minder effectief vaccin nemen of langer onbeschermd blijven in de hoop voor Pfizer of Moderna in aanmerking te komen. Op aanraden van haar artsen laat ze zich nu toch vaccineren.