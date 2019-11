Zeeuwse Cheyenne was verleidster in Temptation Island: ‘Ik ben nooit gepusht, je weet waar je aan meedoet’

HEINKENSZAND - Cheyenne O’Keefe (22) uit Heinkenszand was als verleidster te zien in het laatste seizoen van Temptation Island VIPS. Ze is de enige Zeeuwse die ooit heeft meegedaan aan het reality-programma waarin relaties op de proef worden gesteld. En waarschijnlijk ook de laatste. RTL stopt (voorlopig) met het uitzenden van het genre ‘guilty pleasure’, nadat in een ander programma sprake was van grensoverschrijdend gedrag. ,,Je weet waar je aan meedoet.‘’