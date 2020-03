Zeeuwse CDA uit frustraties over marinierskazerne in crisisoverleg met ministers Bijleveld en Knops

MIDDELBURG / DEN HAAG - Zeeuwse CDA’ers hebben dinsdagavond urenlang met de landelijke partijtop vergaderd over het besluit om de marinierskazerne niet in Vlissingen te vestigen. Daarvoor was een delegatie van Kamerleden en het landelijke partijbestuur naar Middelburg gekomen, de ministers Knops en Bijleveld vergaderden vanuit Den Haag telefonisch mee.

,,Duidelijk en in klare taal is in de richting van de CDA Tweede Kamerfractie en de bewindspersonen nogmaals verwoord dat men in Zeeland zeer boos en teleurgesteld is over de gang van zaken. Men voelt zich ronduit bedonderd door de staatssecretaris (Barbara Visser van de VVD - red), doordat zij al bezig was met alternatieven, terwijl totaal iets anders werd gecommuniceerd naar collega-bestuurders in Zeeland", schrijft het CDA Zeeland in een persbericht. Van Zeeuwse kant werd het CDA vertegenwoordigd door voorman Jo-Annes de Bat, het bestuur van het CDA Zeeland, de CDA Statenfractie en de gemeenteraadsfractie van het CDA Vlissingen.

‘Dit is een onbegrijpelijke beslissing’

De lucht is nog allerminst geklaard. Bij de Zeeuwse CDA’ers leven vele vragen over de onderbouwing van het voorgenomen besluit. De Statenfractie van het CDA zal woensdag in de extra Statenvergadering over de marinierskazerne aandringen op een formele brief naar het kabinet waarin wordt gevraagd de onderbouwing van het voorgenomen besluit om de marinierskazerne niet in Vlissingen maar in Nieuw-Milligen te bouwen nader toe te lichten. Het CDA in Zeeland spreekt van ‘een onbegrijpelijke beslissing’. De partij eist een ‘forse compensatie’ voor Zeeland.

Tweeënhalf uur aan de lijn

De CDA-ministers hingen tweeënhalf uur aan de telefoon. Minister Ank Bijleveld van Defensie hield zich tot nu toe gedeisd. Hoewel VVD-staatssecretaris Barbara Visser verantwoordelijk is voor de marinierskazerne, is zij de baas op Defensie en was ze op de hoogte van de gang van zaken achter de rug van Zeeland om. Minister Raymond Knops heeft van het kabinet de opdracht gekregen de banden met Zeeland weer aan te halen en te overleggen over een speciale adviseur die met de provincie de compensatie gaat regelen voor het niet doorgaan van de kazerne.