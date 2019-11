Zeeuwse CDA’ers geven tegengas: ‘Blijf af van agrarische export, dat is de kracht van Zeeland’

Nog 2 jaar onzeker­heid rond mariniers­ka­zer­ne

16:53 DEN HAAG - Het duurt nog twee jaar voordat het licht voor de bouw van een kazerne voor de mariniers in Vlissingen definitief op groen wordt gezet. Op zijn vroegst in 2021 krijgt de Tweede Kamer de zogenaamde D-brief, waarin het parlement om toestemming gevraagd wordt de bouw in gang te zetten.