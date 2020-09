Zeeuwse burgemeesters: jodiumpillen niet laten afhalen, maar in de brievenbus doen

Schildklierkanker

In 2017 zijn op grote schaal jodiumtabletten verspreid. Ze zijn bedoeld voor mensen tot en met 40 jaar die in een straal van 20 kilometer rondom een kerncentrale wonen en in een straal van 20 tot 100 kilometer voor alle kinderen tot 18 jaar. Het doel van de pillen is om na een kernramp schildklierkanker te voorkomen. Destijds kregen mensen ze thuisgestuurd, nu is dat nog niet zeker.