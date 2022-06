Zeeuwse bultrug springt voor twee. (Of zijn het er misschien echt twee..?)

Het dier monitoren is lastig, zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. ,,Het dier is nu gezien bij Knokke, Cadzand-Bad en bij Westkapelle. Het is aannemelijk dat het om dezelfde bultrug gaat, maar dat weten we niet zeker.”

Zonder die beelden is het lastig om wat te zeggen over de verblijfplaats van de bultrug. ,,De beelden die gemaakt zijn in Nederland zijn nog te onduidelijk om vast te stellen of het om dezelfde bultrug gaat. Je kunt een bultrug herkennen aan zijn rugvin en staartblad. Vang je dat op beeld, kunnen we vaststellen of het om dezelfde bultrug gaat.”