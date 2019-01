Zeeuwse bouwsector verdrinkt bijna in de orders

Dreigend lerarente­kort in het Zeeuwse onderwijs: ‘Ons wordt nooit wat gevraagd’

26 januari GOES - Te weinig leerkrachten om het basisonderwijs draaiende te houden. Alarm! In Zeeland worden er nog geen kinderen naar huis gestuurd. Maar of dat zo zal blijven? Directeur Gerard Verkuil van de Prinses Beatrixschool in Goes: ,,Het water staat ons aan de lippen.”