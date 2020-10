Zeeuwse bonen als een verantwoorde snack: ‘Beter dan vlees’

Een burger van zwarte bonen of kapucijners. Bij café-restaurant De Vriendschap in Middelburg staat de verantwoorde snack een week lang op het menu. Peulvruchten zijn niet alleen lekker, maar ook eiwitrijk en daarom een goede vleesvanger. Bonen van Zeeuwse bodem spelen dan ook komende week een hoofdrol in een provinciale campagne.

Vandaag (zaterdag) begint de Dutch Food Week. Daarin staan voeding, voedselproductie en innovatie centraal. In Zeeland wordt tot en met aanstaande zaterdag vol ingezet op promotie van peulvruchten. De provincie is de aanjager. Zij wil het vergrootglas leggen op wat met een duur woord ‘eiwittransitie’ heet. In simpele bewoordingen: we moeten meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten eten. Dat is nodig voor een beter milieu en om klimaatdoelen te halen. Bonen, of het nu bruine, zwarte of kidneybonen zijn, bevatte veel eiwitten. Peulvruchten worden dan ook gezien als vaandeldrager bij de overstap naar plantaardige eiwitten.

Foodcurators

Maar hoe breng je dat verhaal naar de consument? Daarvoor schakelde de provincie het Middelburgse bedrijf Foodcurators in. Digna Kosse en Lucas Mullié zijn ontwerpers die nieuwe concepten bedenken voor met name de foodsector. Zij ontwikkelden de campagne Bonen van Zeeuwse Bodem. Wat hen betreft is Zeeland een week lang in de bonen.

Kok Richard Rademaker (r), Digna Kosse en Lucas Mullié van Foodcurators.

Koks

,,In Zeeland worden al veel peulvruchten geteeld, met name in Zeeuws-Vlaanderen, maar inmiddels ook steeds meer boven de Westerschelde. In onze campagne gebruiken we bonen van lokale telers. Dat zijn kapucijners van Gillis Klompe in Dreischor, kidneybonen van Rinko de Koeijer uit Aardenburg, pintobonen van Pieter Risseeuw uit Schoondijke en zwarte bonen van Alex de Kock uit Kloosterzande. Met die bonen gaan drie restaurants een week lang bijzondere gerechten bereiden. De koks weten dan ook precies waar hun bonen vandaan komen! Korte ketens - van boer naar bord - passen in het nieuwe landbouwbeleid van de rijksoverheid.”

Richard Rademaker van De Vriendschap bereidt een bonenburger.

Speciale borden

Om het behapbaar te houden, is het aantal deelnemende restaurants beperkt tot drie. Dat zijn proeflokaal Op d’n Oek in Zierikzee, De Fonteyn in Groede en De Vriendschap in Middelburg. Digna: ,,Het zijn alle drie restaurants op zichtlocaties. Buiten zetten we een informatiebord neer. Binnen treffen gasten een speciale, zeer uitgebreide menukaart aan waarin ze alles over peulvruchten kunnen lezen. Van de teelt, de bodem, korte ketens tot de wereldhandel. Die kunnen ze mee naar huis nemen. Er staan ook diverse recepten in, zelfs brood met bonen. Ook hebben we speciale borden voor de bonencampagne ontworpen. Dat zijn ware kunstwerkjes.”

Soep met kikkererwten en kidneybonen.

Ook voor de keten zelf hebben Digna en Lucas een informatieve menukaart ontwikkeld, maar natuurlijk blijft het hoofddoel de consument te verleiden om zijn tanden in een bonenburger te zetten. ,,We willen mensen inspireren om gerechten met bonen te proberen”, zeggen Digna en Lucas.

Verantwoorde voeding

Bij café-restaurant De Vriendschap zitten ze al langer op het spoor van duurzame en verantwoorde voeding. Mede-eigenaar Connie de Lange: ,,Al heel lang bieden we meer gerechten aan waarin groente en plantaardige proteïnes een hoofdrol spelen. Als je ziet hoe de wereld er voor staat, snap ik niet dat mensen nog vlees uit de bio-industrie kopen of nog überhaupt beginnen aan grote lappen vlees die over hun bord hangen. Die krijg je bij ons ook niet.”

Als we iets aan de klimaatproblemen willen doen, moeten we stoppen met de import van buitenlands vlees en soja voor veevoer, zegt De Lange. ,,Het is echt nodig om bewuster te eten. Natuurlijk kun je nog steeds af en toe een goed stukje vlees eten, maar koop dat dan bij de veehouder om de hoek. Eet daarnaast meer groente en peulvruchten. Dan doe je iets voor de planeet. Ik denk dat de coronacrisis en de klimaatproblemen ook het moment vormen om ons hierin te verdiepen. Er valt een wereld te winnen.”

Bonenburger

Maar wat serveert De Vriendschap tijdens de campagne Bonen van Zeeuwse Bodem? ,,Onze bonenspecialist is kok Richard Rademaker. Hij maakt onder meer een bonenburger, een tempé van zwarte bonen die met de nodige kruiderij een heerlijke smaak biedt. Daarnaast hebben we een frisse soep met diverse bonen en een spread van linzen. Superlekker. Als deze gerechten goed lopen, houden we ze mogelijk op de kaart.”

De voordelen van peulvruchten

Peulvruchten zijn rijk aan eiwitten en daarom een alternatief voor vlees. Ook zijn bonensoorten geschikt om ‘vegetarisch vlees’ van te maken. Daarnaast geven bonen goede opbrengsten in Zeeland, kunnen ze toe met weinig gewasbeschermingsmiddelen en dragen ze als bloeiende planten - er komen bijen op af - bij aan de biodiversiteit. En niet te vergeten: peulvruchten binden zelf stikstof waardoor ze minder bemesting nodig hebben. Een duurzaam gewas dus.