Zeeuwse bomenkap raakt mensen in het hart: ‘Ze gaan uiteindelijk allemaal’

Het geluid van de kettingzaag snerpt over het Kanaal door Walcheren. Op de Vogeldijk, ter hoogte van de Oost-Souburgse sportvelden, geeft even later opnieuw aan abeel zich gewonnen. Gekromd en moegestreden valt de boom op de dijk, waarna deze direct in stukken wordt gezaagd. De takken worden gevoerd aan hongerige houtversnipperaars.