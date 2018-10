Zeeuwse bomen nog zo groen als gras, en dat is best bijzonder

Supercars wijken uit naar Vlissingen vanwege brand Kamperdui­nen

10:07 KAMPERLAND - De 130 supercars van de One Day Tour van Runball Rally komen zondag niet naar Kamperland. Als gevolg van de brand van vrijdagnacht in hotel De Kamperduinen lunchen de teams ergens anders. Hotel Arion in Vlissingen is de nieuwe pleisterplaats voor dure sportauto's geworden.