Zeeuwse boeren voeren wel actie, maar blokkades komen er zeker niet

video 5500 peuken geraapt in Zierikzee: ‘Zo zijn we toch niet opgevoed’

14 december ZIERIKZEE - Ruim 5500 sigarettenpeuken. Dat is het resultaat van de peuken challenge in Zierikzee. ,,In Singapore krijg je stokslagen als je een sigaret op straat gooit”, zegt John Hagedoorn. ,,Dat gaat hier misschien iets te ver. Maar het is er wel schoon.”