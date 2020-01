Zeeuwse boeren oogstten recordopbrengsten tarwe

VLISSINGEN - De Zeeuwse graanboeren kijken terug op een goed jaar. De tarweoogsten leverden per hectare recordopbrengsten op: gemiddeld 10,2 ton per hectare. De afgelopen tien jaar varieerde dat van 7,8 tot 9,4 ton per hectare.

Dat blijkt uit de definitieve oogstcijfers die het CBS vrijdag heeft gepubliceerd. De akkerbouwers in de provincie haalden 269.000 ton wintertarwe binnen: 44.000 ton meer dan in 2018. Zomertarwe was goed voor 20.000 ton.

Bij vrijwel alle gewassen leverde de oogst in 2019 meer op dan in het jaar ervoor. De hoeveelheid aardappelen steeg van 622.000 naar 808.000 ton. Gezien de eerdere jaren is dat een gemiddelde opbrengst.

Hetzelfde geldt voor suikerbieten. De oogst was in 2019 ruim een miljoen ton, bijna 120.000 ton meer dan het jaar ervoor, maar aanzienlijk minder dan in 2017.

De uienteelt krabbelde op na het slechte jaar 2018, toen de opbrengst per hectare een dieptepunt bereikte en er slechts 77.000 ton van het Zeeuwse land kwam. Vorig jaar steeg dat naar 186.000 ton. Dat is nog ruim onder de opbrengst van eerdere jaren.

Mais

Voor (snij)mais was 2019 een minder jaar. De opbrengst per hectare was met 43 ton mager. Daardoor bleef ook de totale opbrengst (210.000 ton) achter bij voorgaande jaren.