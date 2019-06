Zeeuwse boeren in nood: ‘Als we alleen van ons boerenbedrijf moesten leven, zouden we het niet redden’

VIDEO Goese dierenarts heeft nog maar één concurrent voor een plek bij wereldbe­roem­de Dr. Pol

17 juni GOES - Marten van den Boomgaard is overweldigd door alle aandacht die hij krijgt door het tv-programma In de voetsporen van Dr. Pol. Aan het einde van de vijfdelige serie zal blijken of de Goese dierenarts het team van Dr. Pol in Amerika mag gaan versterken. Hij heeft maar één concurrent.