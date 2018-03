Zeeuwse bodypainter wekt tijger tot leven in Amsterdamse winkelstraat

MIDDELBURG - Kijk er zaterdag niet vreemd van op als in een van de drukste winkelstraten van Amsterdam ineens een tijger opduikt. Richard Nijboer gaat een vrouwelijk model omtoveren tot roofdier tijdens de actie 'Wilde Poezen in de uitverkoop'. De Zeeuwse bodypainter vraagt op World Wildlife Day samen met het Wereld Natuur Fonds en stichting Spots aandacht voor bedreigde katachtigen.

De 51-jarige Walchenaar heeft zijn sporen inmiddels wel verdiend in het bodypainten en schminken, dus voor het verven van een tijger op een vrouwenlichaam draait hij zijn hand niet om. Nijboer wordt regelmatig ingehuurd door een aantal grote bedrijven (zoals de KNVB, Fox, Eneco) en is fulltime met zijn vak bezig. ,,Rond de wedstrijden van het Nederlands elftal schmink ik bijvoorbeeld kinderen. Verder geef ik les en workshops'', vertelt Nijboer, die al zo'n dertien jaar actief is als bodypainter.

Daarnaast is Nijboer ook organisator van Efabe, het grootste bodypaintevent van Europa dat eind maart in Breda wordt gehouden. ,,Daar moeten mensen echt eens komen kijken, je weet niet wat je dan ziet. Schminken is niet iets wat je zomaar even doet, het is een soort kunst. Het stond in Nederland lange tijd op een laag niveau, maar inmiddels horen we bij de top vijf van de wereld. Er zijn in Nederland zo'n veertig professionele bodypainters actief.''

Volledig scherm Hebben ze nou echt een spijkerbroek aan of niet?

Af en toe werkt Nijboer ook voor het Wereld Natuur Fonds. Zoals een paar jaar terug, toen hij meedeed aan een recordpoging en samen met andere schminkers 1700 gezichten in vlinders omtoverde.

Zaterdag zet Nijboer zich opnieuw in voor WNF. Dit keer staan de bedreigde katachtigen in de schijnwerpers. ,,Er lopen nog maar 3900 tijgers rond in het wild'', rekent Nijboer (51) voor. ,,Ik woon zelf in de wijk Dauwendaele, daar wonen meer mensen dan dat er nog tijgers zijn. Dat is toch eigenlijk onvoorstelbaar.''

De Zeeuwse bodypainter hoefde dan ook niet lang na te denken over welke katachtige hij wilde schilderen op een mensenlijf. ,,Het is mijn favoriete dier, vooral door zijn uitstraling en de mooie patronen. Erg leuk om die op het menselijk lichaam aan te brengen. Ik heb dat al eens eerder gedaan en het is best lastig. Een tijger heeft vier poten, een mens twee benen. En je hebt veel verschillende kleuren nodig: wit, geel, oranje, bruin. Je wilt natuurlijk wel van die mooie tijgerstrepen krijgen. Nee, ik heb een tijger nog nooit in het echt gezien, maar wel in de dierentuin natuurlijk, dus het komt zaterdag vast goed.''

Levend canvas

Nijboer verwacht in Amsterdam zo'n 3 tot 4 uur bezig te zijn met zijn levend canvas. ,,Dat vraagt ook behoorlijk wat van het model, want die moet heel de tijd stilstaan. Ik weet ook niet hoe ze er uit ziet, dat is voor mij ook nog een verrassing. Ik heb al wel de patronen in m'n hoofd zitten, maar er zijn verschillende factoren waar je rekening mee moet houden. De lengte van het haar, de breedte van de rug...''

De 'tijger' komt in de etalage te staan in de Geitenwollenwinkel aan de Utrechtsestraat in Amsterdam. ,,Iedereen is welkom om te komen kijken.'' Of ze ook de straat op gaat, durft Nijboer niet te zeggen. ,,Het is natuurlijk behoorlijk koud.''