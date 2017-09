Zeeuwse biograaf verkoopt deel boekencollectie Martinus Nijhoff

De nu aangeboden verzameling betreft volgens Oosthoek 'marginalia'. ,,Ik kom daar zo ongeveer in om. Maar het is niet zo dat ik met een opruiming bezig ben. De grote collectie-Nijhoff blijft", aldus Oosthoek.



Hij heeft de boeken eerst aangeboden bij het Letterkundig Museum in Den Haag, maar dat had geen interesse. In 2014 heeft Oosthoek daarom een deel van de verzameling in handen gegeven van Fokas Holthuis. De deze week gepresenteerde Nijhoff-catalogus van het antiquariaat bevat ook werken uit zijn eigen bezit.