Zeeuwse bibliotheken lenen steeds minder boeken uit

Joris’ op maat gemaakte rolstoel is spoorloos na ziekenhuis­op­na­me

16:45 TERNEUZEN - Joris de Kok (24) uit Oostburg ging in zijn rolstoel naar ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen maar kwam een maand later zonder weer thuis. Zijn stoel was kwijtgeraakt. Het ziekenhuis afgezocht, zonder resultaat.