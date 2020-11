Zeeuwse bibliotheken groeien tegen de stroom in

VLISSINGEN - De Zeeuwse bibliotheken hebben er vorig jaar bijna 2000 leden bijgekregen. Daarmee is Zeeland een van de weinige provincies waar het aantal mensen met een bibliotheek is gegroeid.

Landelijk neemt het aantal leden al sinds de eeuwwisseling af. In Zeeland is dat redelijk stabiel. Eind vorig jaar waren er 97.167 mensen lid. Dat zijn er 1708 meer dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers die de Koninklijke Bibliotheek en het CBS donderdag hebben gepubliceerd.

Behalve Zeeland kenden alleen Zuid-Holland en Overijssel in 2019 een groei. De aanwas is volledig te danken aan nieuwe jeugdleden. Het aantal Zeeuwse volwassenen dat lid is, bleef nagenoeg gelijk. In Zeeland is 60 procent van het ledenbestand onder de 18 jaar.

Minder boeken uitgeleend

Ondanks de groei van het aantal leden worden er minder (fysieke) boeken en audiovisuele materialen (zoals cd’s en dvd’s) uitgeleend. In totaal ging het vorig jaar om 1,45 miljoen uitleningen in Zeeland. Dat is bijna 90.000 minder dan in 2018 en zelfs 450.000 minder dan in 2015. Het aandeel e-books dat wordt ‘geleend’ is nog relatief klein: vorig jaar ruim 100.000.

De afgelopen jaren hebben bibliotheken zich steeds meer ontwikkeld tot ontmoetingsplek, waar uiteenlopende activiteiten worden georganiseerd. Dat blijkt ook uit de cijfers, want het aantal bezoekers neemt toe. Vorig jaar kregen de Zeeuwse bibliotheken 913.000 mensen over de vloer, 15.000 meer dan in 2018. In totaal werden in 2019 bijna 1800 activiteiten geteld. Dat zijn er ruim 100 meer dan het jaar ervoor.