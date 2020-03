Zeeuwse bibliotheken blijven open, maar met aangepaste tijden

De openingstijden van de vestigingen worden aangepast. Zo is de bibliotheek in Middelburg nog geopend van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag tot 16 uur. 's Avonds is de bibliotheek dicht. In Vlissingen kunnen bezoekers via de selfservice ook 's avonds boeken blijven lenen en inleveren. Op zaterdag is er personeel aanwezig tot 15 uur. De locatie Zoute Viever in Oost-Souburg is gesloten.