Zeeuwse bezocht Oostvaardersplassen: 'Het is een horrorplek'

Zondag werd in het gebied een demonstratie gehouden tegen het beleid dat wordt gevoerd voor de grote grazers. Een kleine duizend mensen kwam op de betoging af. Een van hen was Renata Hay. Een dag later is ze nog steeds onder de indruk. ,,Je struikelde over de dode herten. Ik had m'n camera meegenomen om alles te fotograferen, voor het geval mensen me niet geloven. Het was vreselijk wat we allemaal tegenkwamen.''