Zeeuwse berg restafval slinkt een beetje

Komst arbeidsmi­gran­ten Wissenker­ke voor de rechter; ‘Ze gaan voor overlast zorgen, daar kun je op wachten’

MIDDELBURG - Via de rechtbank probeert Carlos Wiskerke de komst van 16 arbeidsmigranten naar zijn Wissenkerke tegen te houden. ,,Omdat ze niet in het DNA passen en voor overlast zorgen”, is daarbij zijn stelling.

11 maart