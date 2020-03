Zeeuwse bedrijven zwaar de klos door coronamaatregelen

Veilig­heids­re­gio: ‘Maak betere afspraken met België en voorkom nieuwe Sluise toestanden’

16 maart MIDDELBURG - Maak betere afspraken met de Belgen over de corona-maatregelen en voorkom nieuwe ‘Sluise’ toestanden. De Veiligheidsregio Zeeland dringt hierop aan bij de Nederlandse regering. Nu zijn er grote verschillen. Zo gaan in België de restaurants en cafés pas op 19 april open. In Nederland loopt de maatregel vooralsnog bijna twee weken eerder af.