Zeeuwse bedrijven betalen steeds langzamer

Hennepkwe­ke­rij in woning Oost-Sou­burg

10:35 OOST-SOUBURG - In een woning aan de M.A. van de Puttestraat in Oost-Souburg is dinsdagochtend een hennepkwekerij gevonden. Agenten ontdekten in het huis drie plekken waar ongeveer driehonderd hennepplanten gekweekt werden. Ook werd er op gevaarlijke wijze stroom afgetapt. Er is niemand aangehouden.