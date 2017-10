Zeeuwse bedrijven azen op werk windpark Borssele

Woensdag geeft de grootste speler in groene energie op zee tijdens een bijeenkomst op Vliegveld Midden-Zeeland uitleg aan 170 Zeeuwse bedrijven. Dat gaat van logistieke bedrijven voor de offshore, installateurs, uitzendbureaus tot cateraars. De massale aanmelding zegt genoeg. Iedereen wil (toe)leverancier worden en horen welke mogelijkheden er zijn.

Dat merken ze ook bij de Nederlandse vestiging van DONG Energy in Den Haag, dat zelf ook bekijkt of het kan samenwerken met bedrijven uit de regio. ,,We krijgen enorm veel telefoontjes en mailtjes van bedrijven, ook uit Zeeland. Iedereen wil weten wat er gaat gebeuren en wanneer'', zegt Jasper Vis, directeur Nederland van DONG.

Werk

Het windpark Borssele, dat 22 kilometer uit de Walcherse kust worden aangelegd, zal Zeeland een economische oppepper bezorgen. Met 752 Megawatt vermogen, genoeg om een miljoen huishoudens van duurzame stroom te voorzien, krijgt Zeeland één van de grootste windparken ter wereld voor de deur. Tot 2020 zijn er 1000 mensen aan de slag voor de bouw van het windpark. De komende 25 jaar is er voor onderhoud werk voor 100 tot 200 mensen. Dat betreft directe en indirecte banen. DONG bouwt daarvoor een onderhoudsbasis aan de Buitenhaven in Vlissingen.

Hoewel DONG Energy, dat olie en gas afzweert en zich daarom vanaf 6 november herdoopt in Ørsted, de bouw nog moet aanbesteden, zijn de voortekenen er al. De internationale logistieke dienstverlener Peterson begint op vliegveld Midden-Zeeland een passagiersterminal voor helikoptervluchten naar het windpark Borssele. Een consortium van Boskalis-dochter VBMS en NKT is al neergestreken in de haven van Vlissingen. Dat bedrijf legt in opdracht van Tennet de kabels naar het windpark.

Mooie kansen

,,Er liggen mooie kansen voor Zeeuwse bedrijven'', zegt Claus Bøjle Møller, directeur van windpark Borssele voor DONG Energy. In welke mate hangt af van de aanbesteding, onderstreept hij. ,,We moeten de bouw nog aanbesteden. De aannemer zal eigen keuzes maken. Bijvoorbeeld: uit welke haven voer ik onderdelen aan? Wat is de slimste en goedkoopste oplossing? Dat soort vragen. Gezien de korte reistijd vanuit Vlissingen naar het windpark, gooit de Zeeuwse haven hoge ogen. Tijd is geld.''

Tijdens de bouw moeten 1000 mensen worden gehuisvest en gevoed. Voor die tijd moet technisch personeel worden geworven. Dat zal tijdens de bouw, en later voor onderhoud aan de windmolens, moeten worden vervoerd. Niet alleen logistieke en technische bedrijven, maar ook uitzendbureaus, accommodatieverhuurders, cateraars en beveiligingsbedrijven kijken reikhalzend uit naar de komst van DONG. Zeeuwse bouwbedrijven hopen stiekem de bouw van het servicecenter binnen te slepen.