Zeeuwse basisscholen zijn klaar voor de heropening: 'We hebben de kinderen gemist’

Ras-Vlissingse Annie ter Meulen (96) krijgt eerste boek van ‘Ik ben Vlissingen’

19:16 VLISSINGEN - Het eerste exemplaar van de geboekstaafde column ‘Ik ben Vlissingen’ gaf auteur Helge Prinsen donderdag aan Annie ter Meulen. In juli hoopt ze 97 te worden en daarmee is ze de oudste in het boek en de langst levende oud-winkelier van Vlissingen. Met zoon Peter zijn ze het enige moeder-zoon-duo in het boek.