Zeeuwse basisscholen kunnen geen directeuren meer vinden

KAPELLE - Zeeuwse basisscholen hebben de grootste moeite om vacatures voor schooldirecteuren in te vullen. Door 'kweekvijverprojecten' proberen schoolbesturen binnen de eigen gelederen de interesse in de baan van schoolleider aan te wakkeren.

Bij onderwijzend personeel is weinig belangstelling om de taken van schoolleider op zich te nemen. Het speelt in alle Zeeuwse regio's en bij alle scholen, zegt Pim van Kampen, voorzitter van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland, een samenwerkingsverband waarbij de meeste schoolbesturen zijn aangesloten. Hij noemt de Zuidwesthoek in Goes, een school binnen zijn eigen Albero-groep. De stoel van directeur is er nog altijd niet bezet. Van Kampen: ,,Intern reageerde één kandidaat, extern in totaal zes, van wie slechts één serieus.''

Sterkste voorbeeld van het tekort aan kandidaten voor een directeursfunctie is Colon, een vereniging met 26 reformatorische scholen in Zeeland. Afgelopen schooljaar vertrokken er liefst elf schoolleiders. Dat bijna de helft van de directeuren afscheid nam, heeft niets te maken met vergrijzing, aldus Bert Poortvliet, directeur onderwijs en financiën bij Colon. ,,Sommigen gingen naar het voortgezet onderwijs, anderen begonnen een eigen onderwijsadviesbureau. Door een samenloop van omstandigheden ontstonden vorig jaar zo veel vacatures."

Het invullen van de eerste vacatures ging nog wel, maar daarna werd het lastig. Als oplossing nam een aantal directeuren er een school bij. Colon heeft nog altijd twee vacatures voor schoolleiders: in Nieuwerkerk en in Tholen.

Lage ambitie

Volgens Van Kampen is het geen typisch Zeeuws probleem. Ook elders in het land is de spoeling dun. ,,Iedereen heeft er mee te maken.''

Poortvliet maakt zich zorgen over de lage ambitie bij leerkrachten voor 'het prachtige vak van schooldirecteur'. De extra verantwoordelijkheid schrikt mensen af. Van Kampen zegt dat het best 'een pittige taak' is, waar het extra salaris niet tegen opweegt.

Bij Colon probeert het bestuur de taak van de directeur te verlichten door het aanstellen van mensen die hem of haar te verlossen van taken op het gebied van personeelsbeleid en financiën.