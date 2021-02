Zeeuwse basisscholen gaan massaal open, wel met maatwerk per groep

COLUMN JAN VAN DAMME Wat moet je met een buitenwe­reld waarin je niet welkom bent?

3 februari Het is dinsdagochtend, iets over negenen. Buiten is het donkergrijs lichtgrijs geworden. Het miezert heel licht. Misschien is dat verbeelding. Ik heb mijn ochtendwandelingetje met onze viervoeter al gemaakt. Toen was het plens en eigenlijk best gezellig onder mijn paraplu. Hond dacht daar overigens anders over.