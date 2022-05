Zeeuwse band The Dirty Daddies vergoedt boete voor fan: ‘Ik vond het zó stom van mezelf dat ik die telefoon had gepakt’

‘Wie is de dame die in de omgeving van Raalte een boete heeft gekregen voor fietsen met telefoon in de hand? We vinden het tasje aan je stuur zo mooi dat wij graag je boete betalen!’ Deze oproep van The Dirty Daddies heeft een bijzondere ontknoping. Voor de Zeeuwse band, maar ook voor de anonieme vrouw op de foto die de politie Raalte deelde. Maar moet je als band wel zo’n boete willen vergoeden?