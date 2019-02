Zeeuwse band Fire Within neemt album op in Los Angeles

MIDDELBURG - Middelburg - De Zeeuwse symfonische metal band Fire Within gaat in Los Angeles een album (EP) opnemen met producer Matt Starr. De band zamelde 12.000 euro in via het crowdfundingsplatform Voordekunst.

Dat heeft de band vanavond bekend gemaakt. Fire Within gaat verschillende nummers opnemen in de 606 Studio van Dave Grohl (Foo Fighters en Nirvana). Matt Starr gaat de band ondersteunen bij het perfectioneren van deze nummers en mixt de nummers na het opnemen. Op 21 januari had Fire Within de 12.000 euro ingezameld. De donaties komen van familie, vrienden en fans. Voor elke donatie was er een tegenprestatie beschikbaar, zoals een T-shirt, gesigneerde EP of een Fire Within cover van het favoriete nummer van de donateur.

Vlogs

Fire Within is in 2012 opgericht en bestaat uit Dennis van de Bor (zang en gitaar), Robbin van de Bor (basgitaar), Arjon Bimmel (toetsenist) en Lars van Mourik (drummer). De band bracht in 2014 zijn debuutalbum uit (te beluisteren via de streamingdiensten Spotify en Apple Music).