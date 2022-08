Zeeuwse ballonvaarders maken overuren: ‘Het lijkt wel of iedereen zijn bucketlist wil afvinken’

,,Daer ejje die van Riemens. Hé Tom! Kiek ‘es nae bov’n!” Tom kijkt naar boven, ziet Roy zwaaien en zwaait terug. Dat de een bijna duizend meter hoger zit dan de ander, zit een Zeeuws-Vlaams onderonsje niet in de weg. De akoestiek trouwens ook niet. Zelfs een kuchje op de grond is in de wolken nog te horen.

Ballonvaren is magisch. Zweven over het landschap, hoog genoeg om de Oosterschelde in de verte te ontwaren en net laag genoeg om beneden een hond te zien rennen. Of paarden. Of reeën. Vanaf een afstandje zie je pas écht hoe ontzettend mooi Zeeland wel niet is.

Jongste ballonvaarder van Europa

Wouter Verbist hoort het ge-ooh en ge-aah hele dagen. Hij is de ballonvaarder en met 19 jaar de jongste van heel Europa. De liefde voor ballonvaren heeft hij van zijn vader Omèr, die al van kinds af aan wist dat dit was wat hij wilde. Op zijn 39ste kon hij eindelijk zijn droom verwezenlijken.

Volledig scherm Wouter Verbist, de jongste ballonvaarder van Europa. © Frank Peters

Wouter was twee toen hij voor het eerst mee mocht. Hij kan zich die eerste jaren in de lucht heel goed herinneren. ,,Ik had hetzelfde als mijn vader: ik wist gewoon dat ik ballonvaarder wilde worden. We waren er thuis ook altijd mee bezig. We namen zelfs onze ballon mee op vakantie. Portugal, Duitsland, Oostenrijk, de Noordpoolcirkel, overal zijn we geweest. We vlogen zelfs de Noordzee over, van Engeland naar Frankrijk.”

Echt een bucketlistdingetje

En dat terwijl Wouter hoogtevrees heeft. Maar dat is dus geen belemmering voor ballonvaren. ,,Dat heeft te maken met de draaiing van de aarde, en het feit dat je geen contact met de grond maakt. Ik durf nog niet op een keukentrapje te staan, maar voor mij is ballonvaren het mooiste dat er is.”

Volledig scherm Alsof het allemaal al niet magisch genoeg was, vliegt de bekende Morres-ballon van de familie Verbist boven Axel dwars door een regenboog heen. © Frank Peters

Er is een tijd geweest dat ballonvaren in de mode was. Tot de economische crisis. ,,Tijdens de coronacrisis konden we even helemaal niet meer varen”, vertelt Wouter. ,,Maar sinds dat voorbij is, zitten we echt in een hausse. Onze telefoon staat letterlijk roodgloeiend. Dat hebben we nooit eerder meegemaakt.”

Sterker: wie nu wil boeken, heeft geduld nodig. Ook de familie Verbist staat versteld. ,,Ballonvaren is wel echt een bucketlistdingetje”, zegt Wouter, ,,en het lijkt wel of mensen sinds corona nog meer willen afvinken.”

Rolls Royce onder de ballonnen

Zelf heeft het bedrijf de laatste jaren veel vernieuwd. De website is weer spic en span en er is zelfs een nieuwe ballon bij gekomen. Een groengeel gestreepte, zo’n beetje de Rolls Royce onder de luchtballonnen. Waar je zo’n ding haalt? ,,Engeland. Maar niet iedereen kan dat zomaar bestellen hoor”, lacht Wouter.

Volledig scherm De nieuwste luchtballon van Zeeland. © Edwin van Immerseel

De nieuwe luchtballon is, nog zonder auto en aanhangwagen, een behoorlijke investering geweest. En gaat nu alweer een paar weken twee keer per dag de lucht in, met Wouter. Zijn vader Omèr vaart meestal nog met de ‘oude’ bekende Morres-ballon, van ook nog maar drie jaar oud.

Met twee tegelijk de lucht in

Vanwege de buiigheid is Nederland eigenlijk helemaal niet zo’n gunstig land voor ballonvaarders: varen kan niet in de winter, enkel in de zomer. Daarom hebben de piloten er allemaal nog een baan naast. Maar zodra het dan zomer is, gaan ze wel twee keer per dag. En vaak ook nog met twee ballonnen tegelijk. Vanaf de grond is dat al mooi, maar vanuit de lucht is het helemaal fraai. Zakt de ene ballon een meter of vijftig, dan lijkt de andere omhoog te schieten - en andersom.

In de mand passen twaalf passagiers. De meesten zijn Zeeuws-Vlamingen die hun eigen omgeving wel eens van boven wilden aanschouwen. Een langgekoesterde wens vaak, de vaart is in de meeste gevallen dan ook een cadeau van liefhebbende familieleden.

Volledig scherm Marc Volleman kijkt uit over zijn geboortegrond vanuit een luchtballon. © Frank Peters

Zweven boven je eigen bosatlas

Zo mocht Marc Volleman van zijn gezin de lucht in voor zijn vijftigste verjaardag. Hij woont in Middelburg, maar groeide op in Vogelwaarde. Precies daar waar zijn ballon vaart. Elk paadje, elk slootje zijn voor hem een feest van herkenning. Hij glimt dan ook van oor tot oor. ,,Het is alsof ik boven mijn eigen Bosatlas zweef.”

Voor Roy de Nijs is het niet de eerste keer; hij is een neef van de familie Verbist en mocht al eens mee toen hij was geslaagd voor zijn examen. Nu kreeg hij de vlucht cadeau voor zijn huwelijk, al leek het er even op dat zijn kersverse echtgenote niet mee aan boord zou stappen. Toch heeft ze haar angst overwonnen. ,,Gelukkig maar”, glundert ze, letterlijk in de wolken.

De koeien van de buurman

Roy herkent zo’n beetje elke boom waar hij boven zweeft. Als zijn neefje de ballon steeds verder laat zakken, komt zijn eigen veld aardappelen in beeld. ,,Zeg Wouter, da bin m’n petetten. Daer ga je niet landen eej?” De jonge akkerbouwer vertelt de vorige keer laat in het jaar te hebben gevlogen. ,,Maar zo midden in het groeiseizoen is het nóg gaver. Je ziet ze gewoon klaar zijn om gerooid te worden.”

De landing in het Absdaalse weiland verloopt soepel, keurig naast het aardappelveld. De mand heeft de grond nog niet aangeraakt of de koeien van de buurman rennen enthousiast in de richting van het gevaarte. Gebeurt elke keer, lacht een toegesnelde vrijwilliger. ,,Die beesten vinden het fantastisch.”

Volledig scherm Wie gaat ballonvaren, moet meehelpen de ballon de lucht in te krijgen. Op de foto Maaike de Nijs. © Frank Peters

Nachtelijke pan spaghetti

De vrijwilliger is Martijn de Putter. Hij is een van de ongeveer twintig mensen die de familie Verbist helpen bij het opbouwen en het afbouwen van de ballonvaart. Een klus die uren duurt. ,,Maar we doen het graag”, vertelt hij als hij uren na de landing én het traditionele glaasje champagne na afloop eindelijk tijd heeft voor een praatje. ,,Elke dag als het moet.”

Terwijl hij overdag ook nog gewoon werkt als bezorger bij PostNL. En Jasmijn Kaijser studeert, en Nick Herremans is boer. Ook zij zijn er altijd. Het is een soort kick, leggen ze uit. ,,En die voelen wij ook als we gewoon aan de grond blijven”, zegt Jasmijn. ,,Maar het is ook de familie Verbist. Dat zijn zulke warme mensen. Na afloop gaat moeder Chantal altijd koken voor iedereen. Om elf uur ’s nachts nog, een hele pan spaghetti. Daar wil je gewoon bij zijn.”

Ook zus Jolien gaat ballonvaren

Dan te bedenken dat verreweg de meeste ballonvaarten niet plaatsvinden in het gebied waar de vrijwilligers wonen: het grootste gedeelte is niet in Zeeuws-Vlaanderen, maar in de Bevelanden. En vroeger zat zo’n Bevelandse vlucht dan vol Zeeuwen; tegenwoordig zijn het vooral Brabanders en Randstedelingen die boeken. Niet eens in plaats van, maar er bovenop, want de Zeeuwen zijn gebleven.

Waarom ze hier komen? Omdat Zeeland zo mooi is, zegt Wouter. En omdat zijn familiebedrijf het goed doet. Binnenkort gaat er weer een nieuwe Verbist-telg de lucht in: ook dochter Jolien treedt in de voetsporen van haar vader. Ze wordt opgeleid door haar broer, of eigenlijk broertje. Wouter is jonger. Maar hij is al instructeur. ,,Jolien is straks de eerste en enige vrouwelijke ballonvaarder van Zeeland.” Hij zegt het niet zonder trots.

Maar als zowel Omèr als Wouter al zo vaak vliegt, welke ballon moet Jolien dan gaan varen? Komt er dan wéér eentje bij? Wouter lacht, een tikje geheimzinnig. ,,Wie weet.”

Volledig scherm Ook Jolien Verbist gaat ballonvaren. Zij wordt opgeleid door haar eigen broer, Wouter. © Frank Peters

