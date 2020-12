Zeeuwse artsen en zorgdiensten bereiden zich voor om te vaccineren, maar wie gaat straks als eerste?

VIDEO Op het Ostrea geeft de lerares Spaans ook kookles: 'We helpen scholieren hun talenten te ontdekken’

1 december GOES - ‘Niet naar de grond kijken, meiden. Kijk naar de muur!’ Het zijn woorden die Anniek van de Gruiter als wiskundedocente niet snel zal uitspreken. Maar nu verzorgt ze een dansles op het Ostrea Lyceum in Goes. ,,Dit is wel even iets anders dan sommen uitleggen.’’