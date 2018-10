Zeeuwse arbeidsmarkt schreeuwt om handen, van mensen of robots

MIDDELBURG - Zeeland barst van het werk, maar hoe kom je aan de mensen om het uit te voeren? Zijn robots een oplossing? Dat is het onderwerp van een discussiebijeenkomst in Middelburg, waarbij econoom en journalist Mathijs Bouman te gast is.

De bijeenkomst vindt 30 oktober plaats in het gebouw van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Die organiseert geregeld Tegenlicht Meet Ups naar aanleiding van programma's van de VPRO. Dit is ook een Meet Up, maar daarvoor wordt samengewerkt met de provincie.

Het is de eerste van drie bijeenkomsten in het kader van een project over de bevolkingsontwikkeling in Zeeland. Zeeland telt weinig werklozen en veel vacatures. Volgens de Staat van Zeeland, het trendrapport dat ZB Planbureau begin dit jaar uitbracht, komt Zeeland in 2022 ruim 6000 arbeidskrachten tekort. Dat zou nog wel eens een voorzichtige schatting kunnen zijn. Het afgelopen jaar werd de alarmklok geluid bij technische bedrijven, in de horeca en in de zorg.

Tijdens de Meet Up arbeidsmarkt wordt gesproken over de match tussen onderwijs en bedrijfsleven, robotisering en het aantrekken van hoger opgeleiden. Bouman zal vanuit zijn ervaring reflecteren op de Zeeuwse arbeidsmarkt en speciaal ingaan op de kansen en bedreigingen van robots die het werk overnemen.