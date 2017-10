Zeeuwse apotheker verleert het pillen draaien

Met nog maar vier apotheken in Zeeland die zelf bereiden - en een toename van de behoefte aan gepersonaliseerde medicijnen - zit Zeeland in de gevarenzone. Mantelzorgers en zieken kunnen nu al niet meer altijd in de eigen omgeving terecht. Bij Apotheek Tholen komen naast de eigen cliënten ook mensen uit de wijde omtrek: het eiland Tholen, Halsteren, Steenbergen en Bergen op Zoom.

Voorzichtig schudt Simone Lemmens de capsules in potjes. Pilocarpine zit er in: puur gif, maar het juiste medicijn voor de reumapatiënt die het straks bij Apotheek Tholen komt ophalen. ,,Dit heb ik vanmorgen gemaakt", vertelt de apotheker. Apotheek Tholen is een van de weinige die in Zeeland nog 'apotheekbereidingen' maakt.

De Thoolse apotheek - van gemiddelde grootte - bedient Tholen-Stad. Dat zijn achtduizend cliënten, waarvan circa één procent niet uit de voeten kan met de pilletjes van de groothandel en gepersonaliseerde medicijnen nodig heeft. Daarnaast ziet Lemmens in de loop van een jaar gemiddeld honderd cliënten vanuit de omgeving ('passanten'). Zij komen van apotheken die geen apotheekbereidingen doen. De wet staat dat alleen toe als de patiënten - of hun verzorgers - de medicijnen zelf ophalen. ,,Zodat we uitleg kunnen geven over het gebruik en eventueel vragen kunnen stellen." Doorleveren aan een andere apotheek is niet toegestaan.

Op maat

Medicijnen op maat: ze zijn belangrijk voor patiënten voor wie de industrie geen geschikte dosering produceert, zoals kinderen, of mensen met slikklachten. Lemmens: ,,Het gaat vaak om medicijnen die net iets anders samengesteld zijn dan het handelsproduct. Bijvoorbeeld capsules met dezelfde werkzame stof, maar met een ander vulmiddel, waar die patiënt wél tegen kan." De bereidende apotheek biedt ook uitkomst als een terminale patiënt op vrijdagmiddag een morfinecassette nodig heeft. ,,Een bereidende apotheek kan die direct geven. Anders kan het tot maandag duren." Lemmens voorziet - door vergrijzing en nieuwe behandelmethoden - een toename van de behoefte aan apotheekbereidingen. ,,De terugkerende luchtweginfecties van taaislijmziekte zijn ook met een infuus thuis te behandelen. Die maak in in mijn overdrukcabine. Ook infusen voor sondevoeding bereid ik daar en steriele oogdruppels."

Ontoereikend

De steriele overdrukcabine is één van de kostbare investeringen die nodig zijn als een apotheek in eigen huis medicijnen wil bereiden. Lemmens: ,,In totaal vergt het een investering van zo'n 20.000 euro plus zo'n 3000 jaarlijks om het in stand te houden en voor de bijscholing van personeel. De vergoedingen zijn absoluut ontoereikend. Vanmorgen ben ik een uur bezig geweest met de capsules. Het arbeidsloon is 50 euro per uur, maar ik krijg maar twee tientjes."

Regelmatig vraagt Lemmens zich af hoe lang ze het nog volhoudt. ,,Moet ik het nog wel doen? Mijn zorghart wil nog niet stoppen. Je doet het voor je patiënten. En natuurlijk omdat dit werk enorm bevredigend is. Dit is waarvoor ik apotheker ben geworden."

Zorgen

Branchevereniging voor apothekers KNMP maakt zich zorgen over de terugloop van het aantal medicijnbereidende apotheken: van 800 in 2011 naar 350 nu. Woordvoerder Mariël Croon: ,,Er zou nu eens goed moeten worden uitgezocht wat er nodig is om deze zorg op peil te houden."

Maar dan is het misschien al te laat. Serge van de Rijt (De Zeeuwse Apotheek in Goes) hakte de knoop vier jaar geleden door, na twintig jaar 'pillen draaien'. ,,Ik heb dat moment vijf jaar uitgesteld. Het was gewoon niet haalbaar meer. Ik weet: ook bij de vier die nu nog apotheekbereidingen doen, wordt gedacht aan stoppen. Maar dat is heel moeilijk. Het is toch het echte apothekerswerk. De behoefte aan gepersonaliseerde medicijnen neemt toe. Maar de know how dreigt uit de Nederlandse apotheken te verdwijnen."