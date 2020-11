Zeeuwse Amerikanen tussen hoop en vrees: ‘Het wordt misschien nog een week nagelbijten’

Tot vijf uur vanochtend was ze er gerust op, maar nu is Sara de Haan bang dat het ‘2016 all over again’ wordt. ,,Destijds hielp ik als vrijwilliger met het tellen van de stemmen. Op ons stembureau telden we er meer dan 500 voor Hillary en ongeveer 100 voor Trump. ‘Wow’, dacht ik, ‘Texas wordt blauw.’ Een half uur later kwam het bericht dat Trump Texas had gewonnen.” Inmiddels woont ze in Middelburg, waarvandaan ze per post haar stem op Joe Biden heeft uitgebracht in Texas. Die staat, met veel kiesmannen, is opnieuw gewonnen door Trump. ,,Ik hoopte er echt op dat de Democraten Texas zouden winnen. Ik ben ontzettend teleurgesteld.”