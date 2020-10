Zeeuwse ambulances krijgen versterking van verpleegkundig specialisten

De verpleegkundig specialisten kunnen bij patiënten die alarmnummer 112 bellen bijvoorbeeld ter plekke echo’s maken, wonden hechten en sterkere medicijnen tegen pijn geven. Hun bevoegdheden zitten tussen die van een ambulanceverpleegkundige en een arts in. ,,De spoedeisende hulp-afdelingen zijn vaak overbelast. Zeker in deze tijd van corona”, weet Christine Francke van ambulancezorgorganisatie Witte Kruis. ,,De inzet van verpleegkundig specialisten in de ambulances kan in een hoop gevallen voorkomen dat mensen naar het ziekenhuis moeten. Dat is voor iedereen prettig, want patiënten kunnen thuis geholpen worden.”