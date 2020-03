Zeeuwse akkers zijn zo hard als beton; ‘grond is totaal dichtgeslagen’

,,In januari en februari hadden we enorme plensbuien. Als er zoveel water valt, smeert dat de grond dicht. Daarna volgde een droge periode met koude oostenwind. Die wind was erg schraal, enfin, dat merkte iedereen aan de kloven in zijn handen. Het gevolg is dat de ondergrond nat is, maar de bovengrond zo hard als beton. Een buitje zou welkom zijn, maar daar kan ik niet op wachten. Dus bewerk ik de grond twee tot drie keer met zwaardere machines. Achter de tractor heb ik zeven rollen hangen om grove kluiten fijn te maken.”