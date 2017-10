Zeeuwse akkerbouw beleeft matig seizoen

updateGoes - Een matig seizoen voor de Zeeuwse akkerbouwers. De prijzen voor tarwe en aardappelen liggen momenteel onder kostprijs. Bovendien kampen de aardappelen met de vele regen die in augustus en september is gevallen, met name in Noord- en Midden-Zeeland. Daar is een deel van de aardappelen rot. Hetzelfde doet zich voor in de uien.

Een derde tot de helft van de 21.064 hectare aardappelen is inmiddels geoogst. Wat nog op het veld staat, staat hier en daar weg te rotten. Omdat door de regen de groei achterliep, is het seizoen later op gang gekomen. Wachten op droog weer, betekent daarom een risico. Alle boeren hebben ermee te maken, zegt adjunct-directeur Ko Francke van landbouwcoöperatie CZAV in Wemeldinge. ,,Driekwart van de aardappeltelers is bezorgd over de kwaliteit. Ze moeten ervoor zorgen dat ze de aardappelen in de opslag goed ventileren. Droog blazen is noodzakelijk.''

De prijs wordt nu nog gedrukt omdat er veel aardappelen op de markt zijn. Francke sluit niet uit dat de prijs verbetert als alle aardappelen zijn gerooid en de export naar nieuwe markten zoals China, waar steeds meer friet wordt gegeten, op gang komt.

Tarwe

De tarweoogst is alleszins redelijk met een gemiddelde opbrengst van ruim negen ton per hectare. De kwaliteit mag dan top zijn, de prijs is dat niet. Momenteel krijgt een akkerbouwer 150 euro per ton tarwe. Dat is minder dan de teelt kost. De tarweprijs is al langer zorgelijk. Ermee stoppen heeft teelttechnische nadelen. Tarwe is noodzakelijk om de bodem gezond te houden en maakt daarom in de akkerbouw deel uit van bijna elk bouwplan.

Zeeland is na Groningen met 28.764 hectare de tweede tarweprovincie van het land. Volgens Francke is tarweteelt rendabel te maken door kostenbesparingen en hogere opbrengsten. Dat kan via precisielandbouw, bijvoorbeeld door meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen slim te doseren. Plantversterkers en meststoffen die over een langere periode de bodem voeden, zorgen voor een betere opbrengst. De CZAV heeft daarvoor een project in gang gezet.

Suikerbiet