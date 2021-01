Zeeuwse 85-plussers krijgen komende week uitnodiging voor vaccinatie

De vaccinaties worden gegevens door de GGD Zeeland, in de Zeelandhallen in Goes en bij ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Volgens de GGD beslist de eigen huisarts van mensen van 90 jaar en ouder of zij mobiel genoeg zijn om een vaccinatielocatie te bezoeken. Als ze naar Goes of Terneuzen kunnen, krijgen ze een uitnodiging. ,,De 90-plussers die niet voldoende mobiel zijn worden zodra dat mogelijk is door de huisartsen gevaccineerd”, aldus de GGD Zeeland.