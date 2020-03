Zeeuwse (22) heeft corona: ‘Het is vervelend dat meteen heel het dorp het weet’

Het is een van de redenen dat ze niet met haar naam in de krant wil. Dat haar dorpsgenoten het weten, vindt de Heinkenszandse al erg genoeg. Dus heel Zeeland hoeft er wat haar betreft geen naam en gezicht bij te krijgen. ,,Het lijkt bijna wel of je meteen als crimineel wordt weggezet. Vrienden hebben ook ineens klachten, terwijl ik ze al anderhalve week niet heb gezien. En toevallig was ik afgelopen weekend net even een uurtje bij de voetbal dus daar maken ze er ook meteen een panieksituatie van. Geloof me, er lopen heel veel mensen rond met het virus, terwijl ze dit niet weten. En ik voel me totaal niet ziek.”