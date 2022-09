Zeeuwsche zoute groeit als kool. 'Het eerste jaar maakten we 25 kilo per maand. Nu zitten we op zo’n 800 kilo’

Zeepmaak­ster Dorianne en zoutzieder Christian hebben elkaar gevonden: ze maken zeep met Zeeuws zout

Noem een natuurlijk ingrediënt, een lekkere geur of een mooie kleur en Dorianne Clouvel uit Zierikzee weet er een fijne zeep van te maken. Dat doet ze als het even kan het liefst met ingrediënten uit de buurt. In Christian Clerx van zoutziederij Zeeuwsche Zoute uit Bruinisse heeft de eigenaresse van de Dutch Soap Company haar gelijke gevonden. De twee lanceren een nieuwe handzeep waarin het ambachtelijke zeezout uit Bru is verwerkt.

21 december