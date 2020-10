Zeeuwsch Genootschap: geen koloniale roofkunst in onze collectie

Vrijwel alle koloniale kunst- en gebruiksvoorwerpen die bij het Zeeuws Museum tentoon worden gesteld dan wel in depot liggen, zijn eigendom van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Sinds de oprichting in 1769 is er verzameld. Zelden ging er iets de deur uit. De volkenkundige collectie bestaat vooral uit voorwerpen uit overzeese gebiedsdelen. In de 18e eeuw was het en vogue om kunst maar ook gebruiksvoorwerpen uit exotische landen te exposeren. Rariteiten, daar was het Nederlandse publiek dol op.