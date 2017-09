Zeeuws zorgpersoneel leert het in de praktijk: 'De garantie op een baan gaf de doorslag'

Met de praktijkopleiding willen vijf Zeeuwse ouderenzorginstellingen, Scalda en de HZ meer mensen interesseren voor een baan in de ouderenzorg. Dat is gelukt: 55 studenten meldden zich aan, terwijl de initiatiefnemers vooraf hoopten op twintig deelnemers. In drie jaar halen ze twee diploma's: verzorgende IG én medewerker maatschappelijke zorg en welzijn.

Vriendelijk

In zijn eerste week heeft Alexander - onder begeleiding - al ouderen uit bed geholpen en geassisteerd bij het aankleden. ,,Dat was wel even wennen, maar het viel me op dat de bewoners heel vriendelijk zijn." Hij is bereid weer in de schoolbanken te zitten vanwege de directe link met de praktijk. ,,Opdrachten kun je meteen uitvoeren in de praktijk. Als je een protocol moet schrijven, loop je even naar boven om er eentje in te zien. En je kunt iedereen vragen stellen. Dat werkt motiverend."