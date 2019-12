Zeeuws weekendweer: zaterdag nog redelijk, zondag nat en winderig

Juridisch adviseur neemt 'wraak’ op Susan uit Veere die ingezonden brief over hem schreef

5 december VEERE - Susan Poppe schreef onlangs een ingezonden brief in de PZC over vele rechtszaken die juridisch adviseur Bram van Leeuwen aanspant tegen de gemeente Veere. Het kwam haar duur te staan. Van Leeuwen maande de gemeente aan tegen haar in actie te komen. Ze zou volgens hem namelijk illegaal een woning aan de Landschuurweg 4 verhuren. “Pure wraak.”