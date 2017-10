Zeeuws-Vlamingen onderweg naar première film 'Weg van jou'

IJZENDIJKE - Zestien bevriende Zeeuws-Vlaamse ondernemers zijn alvast onderweg naar wat een groot feest moet worden: de première van de film 'Weg van jou'. Voordat het maandagavond losbarst in het Amsterdamse theater Tuschinski, is er een opwarmertje op de afgehuurde bovenverdieping van het bekende café De Kroon aan het Rembrandtplein.

Elk jaar organiseren ze samen een sportief weekend, iets waar ze nooit ruchtbaarheid aan geven, vertelt dierenarts Frank van de Vijver uit IJzendijke. ,,Dit jaar combineren we ons weekendje met de première van de film Weg van jou. En met 'we' bedoel ik een groep van zestien ondernemers die op de achtergrond wat proberen te betekenen voor Zeeuws-Vlaanderen.''

Ze zijn al lang 'betrokken' bij de film die voor het overgrote deel in Zeeuws-Vlaanderen is opgenomen. ,,Jan (Lievens, co-producer.-red.) heeft het idee voor de film bij ons gepitcht. We zijn er fan van; we hebben korte stukjes gezien. De film brengt Zeeuws-Vlaanderen op een subtiele manier onder de aandacht. Ik heb er een goed gevoel over. De streek komt er goed uit, zowel qua mensen als sfeer.''

Zelf vervullen ze ook een klein rolletje. De vriendenclub figureert, weliswaar zittend op een terras, als wielerploeg. Voordat ze de film gaan zien, brengen ze de sfeer erin tijdens een bijeenkomst in café-restaurant De Kroon. ,,We hebben de bovenverdieping ervan afgehuurd en verwachten zo'n 125 mensen. Daar is een hapje en een drankje en daarna lopen we met de hele club naar Tuschinski. Er komen veel (bekende) Zeeuws-Vlamingen naar de première. Herman Wijffels bijvoorbeeld komt ook.''

Maar eerst hebben de mannen een fietstocht voor de boeg. ,,We gaan via Zierikzee, Brielle, Delfgauw, Delft, Wassenaar en Noordwijk aan Zee naar Amsterdam.''