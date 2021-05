Zeeuws-Vlamingen kunnen zich straks laten testen zonder tol te betalen

Wie straks naar een evenement, theater of festival wil, moet zich eerst laten testen. Pas met een negatieve test krijg je toegang. Maar waar kun je je straks laten testen? Nu is dat nog maar op een paar plekken in Zeeland, zoals Geersdijk en Goes. Verspreid over het land komen er weliswaar nog 100 testlocaties bij. Maar of dat ook in Zeeuws-Vlaanderen is, is nog niet bekend. Juist daarom vroeg Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BoerenBurgerBeweging) aandacht voor de situatie.