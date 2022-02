Zeeuws-Vlaming in Polen: ‘We proberen een bus te regelen om Oekraïense vluchtelingen naar ons te brengen’

Update: 12:00 ‘Ik kom voor bier en plezier!’ Zeeuws-Vlaanderen viert weer carnaval

GRAAUW - Carnaval is in volle gang. De zondagochtend staat bij de cafés in de Vossenstad, het Rattenrijk, Kloorianenland, Betekoppenstad, Djerkenland, Uulehat en de andere leutbolwerken in het teken van luchten en opruimen. Vandaag gaat het Feest der Feesten weer verder.

12:03